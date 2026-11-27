राज्य ब्यूरो, रांची। एमएमडीआर एक्ट में संशोधन के मसले पर विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आजसू पार्टी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) का रुख एक जैसा रहा।

खनिज पर सेस की उगाही को दोनों राजनीतिक दलों ने झारखंड का अधिकार बताया। दोनों ने राज्य सरकार की ओर से सदन में लाए गए संकल्प प्रस्ताव का समर्थन किया।

दोनों दलों ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे झारखंड में बड़े पैमाने पर कोयला चोरी हो रही है, जो रूकनी चाहिए। सेस की राशि खनन प्रभावित इलाके के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए खर्च होनी चाहिए।