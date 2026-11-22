राज्य ब्यूरो, रांची। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की जमीन की फर्जी तरीके से गलत दस्तावेज पर खरीद-बिक्री मामले की जांच कर रही एसीबी ने आरोपितों के विरुद्ध छापेमारी और छानबीन जारी रखी है।

इसी क्रम में एसीबी ने अप्राथमिकी अभियुक्त व रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी के आवास पर एक बार फिर छापेमारी की।

वैभवमणि के आवास पर घंटों चली इस छापेमारी के दौरान टीम के हाथ कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज और अहम साक्ष्य लगे हैं, जो जमीन की अवैध रजिस्ट्री और दस्तावेजों में की गई हेराफेरी के खेल को उजागर करने में निर्णायक साबित हो सकते हैं।

जब्त साक्ष्यों के आधार पर आगे के अनुसंधान में कुछ और बड़े खुलासे होने की संभावना है। आरोपितों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 318 के तहत बेईमानी से जमीन हथियाने और बीएनएस 338 व बीएनएस 336 के तहत धोखाधड़ी के मकसद से जमीन के मालिकाना हक व सरकारी दस्तावेज की जालसाजी करने का गंभीर आरोप है।

साथ ही बीएनएस 340 के तहत इन जाली कागजातों को असली बताकर जमीन की रजिस्ट्री व म्यूटेशन कराने में इस्तेमाल करने का मामला भी दर्ज किया गया है। जमीन दलाल और अधिकारियों के सिंडिकेट ने सुनियोजित तरीके से घोटाले को अंजाम दिया है।

दर्ज प्राथमिकी में एसीबी ने आपराधिक साजिश की धारा बीएनएस 61 और अपराध में उकसाने व सहयोग करने पर धारा बीएनएस 49 भी लगाई है। इसके अलावा सरकारी पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ कमाने या पहुंचाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(क)/13(1)(ए) सहपठित धारा 13(2) के तहत कड़ी सजा व जुर्माने का शिकंजा कसा गया है। वहीं, भ्रष्टाचार में सहयोग करने, बिचौलिए की भूमिका निभाने या अपराध को बढ़ावा देने को लेकर धारा 12 भी जोड़ी गई है। इन सभी गैर-जमानती और कठोर धाराओं में दोष सिद्ध होने पर आरोपी अधिकारियों व अन्य संलिप्त लोगों का लंबा जेल जाना तय माना जा रहा है। रिमांड पर आरोपितों को आमने सामने बैठाकर की जा रही है पूछताछ रिम्स प्रकरण में गिरफ्तार आरोपित एसीबी की रिमांड पर हैं। रिमांड पर आरोपितों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है।इन आरोपितों में आइएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी, राजेश कुमार, अविनाश कुमार, राहुल कुमार चौबे, शैलेश कुमार और मनोज कुमार से एसीबी की रिमांड पर दूसरे दिन भी गहन पूछताछ का सिलसिला जारी रहा।