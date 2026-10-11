26 साल तक BIT मेसरा में झाड़ू-पोछा करती रहीं मां, संघर्ष के दम पर बेटी ने हासिल की इंजीनियरिंग में PhD

डिजिटल डेस्क, रांची। मां के हाथों में झाड़ू-पोछा था, लेकिन आंखों में बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना। आर्थिक तंगी थी, जिम्मेदारियां थीं और पति को खोने का दर्द भी। इसके बावजूद रानू देवी ने हार नहीं मानी। पिछले 26 वर्षों से बीआईटी मेसरा में सफाई का काम कर वह अपने परिवार का भरण-पोषण करती रहीं।

उनकी मेहनत का एक ऐसा नतीजा सामने आया है, जो संघर्ष, त्याग और लगन की मिसाल बन गया है। उनकी बेटी आरती कुमारी ने उसी बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की है, जहां उनकी मां वर्षों से काम कर रही हैं।

रांची के तुरुप गांव की रहने वाली आरती अपने गांव की पहली महिला हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। बीआईटी मेसरा के दीक्षांत समारोह में जब उन्हें यह उपलब्धि मिली, तो इसके पीछे मां के उन अनगिनत दिनों का संघर्ष भी था, जिनमें उन्होंने अपनी जरूरतों से पहले बच्चों की पढ़ाई को महत्व दिया।

सप्ताह के 400 रुपये से शुरू हुआ मां का संघर्ष रानू देवी ने जब बीआईटी मेसरा में काम करना शुरू किया था, तब उन्हें एक सप्ताह के केवल 400 रुपये मिलते थे। आज उन्हें 15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। पति के निधन के बाद तीन बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई थी। सीमित आमदनी में घर चलाना और बच्चों की पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके।

उनकी मेहनत का उद्देश्य सिर्फ परिवार का खर्च चलाना नहीं, बल्कि बच्चों को पढ़ाकर उनके लिए बेहतर भविष्य की राह तैयार करना भी था। सफाई का काम करते हुए उन्होंने बच्चों की परवरिश की और उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आए, इसके लिए लगातार प्रयास करती रहीं।

छात्रवृत्ति ने आसान की उच्च शिक्षा की राह तीन भाई-बहनों में मझली आरती के लिए कमजोर आर्थिक स्थिति के बीच उच्च शिक्षा हासिल करना आसान नहीं था। ऐसे समय में बीआईटी मेसरा और सरकार की ओर से मिली छात्रवृत्ति ने उनकी पढ़ाई में काफी मदद की।