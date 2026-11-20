जागरण संवाददाता, रांची। रांची के रिम्स अस्पताल में शुक्रवार को स्वास्थ मंत्री इरफान असंसारी ने अत्याधुनिक बीएसएल - थ्री माइक्रोबायोलाजी, कैंटीन, ओपीडी, आईपीडी भवन के नवीनीकरण एवं विस्तार कार्य का शिलान्यास किया।

मंत्री ने कहा कि इस तरह अत्याधुनिक लैब आने से स्वास्थ संबंधी किसी भी प्रकार की जांच रिम्स में होगी। यह स्वास्थ के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हैं, पूर्व में अत्यधिक जटिल बीमारी के जांच के लिए बाहर जाना पड़ता था।

साथ ही एंबुलेंस सेवाएं बंद होने पर कहा कि डीसी के साथ मिलकर सरकार जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था बानाएगीं जिससे मरीजों को परेशानी ना हो। साथ ही इसके साथ उन्होंने कहा कि जीतने भी मरीजों मंत्री ने मरीजों को राहत देते हुए घोषणा की कि एंबुलेंस नहीं मिलने पर यदि कोई मरीज निजी वाहन या दूसरे साधन से अस्पताल पहुंचता है और उसे किराया देना पड़ता है, तो सरकार उस खर्च की भरपाई करेगी।

इसके साथी ही झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों की बढ़ती परेशानी के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाकर कहा कि कर्मचारियों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब बार-बार की हड़ताल और ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरकार मरीजों को परेशानी में छोड़कर चुप नहीं बैठेगी। यदि कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं तो राज्य में करीब 600 एंबुलेंस चालकों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। नई एजेंसी के चयन तक जिला प्रशासन एंबुलेंस सेवा का संचालन करेगा। बुधवार शाम आठ बजे से जारी 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल का असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में अनुमंडल अस्पतालों, निजी अस्पतालों और पीएचसी की एंबुलेंस के जरिए व्यवस्था संभालने की कोशिश की जा रही है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में मरीजों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त (डीसी) को एंबुलेंस अपने नियंत्रण में लेकर संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन के माध्यम से भी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी। नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने में लगभग एक महीने का समय लग सकता है। तब तक जरूरत पड़ने पर नए ड्राइवरों को नियुक्त कर एंबुलेंस सेवा जारी रखी जाएगी। मेरी नरमी को कमजोरी न समझें, निजी वाहन का किराया भी देगी सरकार हड़ताली कर्मचारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। कई बार कर्मचारियों की बातों को स्वीकार किया गया, इसके बावजूद बार-बार हड़ताल कर स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा मैं उनकी बात मान रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आए दिन वे हड़ताल करेंगे और पूरी व्यवस्था ठप कर देंगे।

मेरी नरमी को कमजोरी समझने की गलती न करें। मंत्री ने मरीजों को राहत देते हुए घोषणा की कि एंबुलेंस नहीं मिलने पर यदि कोई मरीज निजी वाहन या दूसरे साधन से अस्पताल पहुंचता है और उसे किराया देना पड़ता है, तो सरकार उस खर्च की भरपाई करेगी।

मरीज रिम्स, सदर अस्पताल या संबंधित अस्पताल में किराये की राशि के भुगतान के लिए दावा कर सकेंगे। सरकार नियमानुसार उनके खर्च का भुगतान करेगी। रिम्स में अत्याधुनिक लैब और भवनों के विस्तार का शिलान्यास इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स में अत्याधुनिक बीएसएल-3 माइक्रोबायोलाजी लैब, कैंटीन, ओपीडी और आईपीडी भवन के नवीनीकरण एवं विस्तार कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक लैब शुरू होने से जटिल बीमारियों की जांच रिम्स में ही संभव हो सकेगी।