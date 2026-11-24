जागरण संवाददाता, रामगढ़। शहर के बिजुलिया आदर्शनगर कालोनी की सपना शर्मा का भारतीय नौसेना में चयन हुआ है।

उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सब लेफ्टिनेंट (नवल एयर ऑपरेशन आफिसर) पद पर चुना गया है।सपना केरल के एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में प्रशिक्षण लेंगी। उन्होंने एसएसबी की कठिन परीक्षा पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण की।

सपना भारतीय सशस्त्र सेना में शामिल होने वाली अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हैं। उन्होंने सफलता का श्रेय दादा रवींद्र शर्मा और दादी आशादेवी के आशीर्वाद के साथ पिता विंग कमांडर संजीव शर्मा और माता पूनम शर्मा की प्रेरणा को दिया।