रूपी सोरेन पुरखों की माटी में विलीन, पुत्र हेमंत सोरेन ने दी मुखाग्नि; बसंत नहीं पहुंच सके नेमरा

जागरण संवाददाता, रामगढ़/रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव गोला प्रखंड के नेमरा गांव में नेमरा के ढेकानाला घाट पर गुरुवार को अपराह्न करीब 3.30 बजे अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मां को मुखाग्नि दी।

रामगढ़ के नेमरा में जहां रूपी सोरेन का अंतिम संस्कार हुआ वहां से लगभग 13 माह पहले पांच अगस्त 25 काे दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया गया था। इस तरह देखते ही देख्रते शाम पांच बजे तक रूपी पुरखों की माटी में विलिन हो गईं। नेमरा में मातम का माहौल था। इससे पहले रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सहित तमाम गणमान्य हस्तियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

नेमरा में अर्थी को कंधा देते हेमंत सोरेन व उनके पुत्र। अंतिम संस्कार में शामिल हुए राज्य के कई मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक के अलावा मुख्य सचिव, डीजीपी, राज्य भर के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी व विभिन्न राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए। मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके छोटे पुत्र बसंत सोरेन दुमका के विधायक व दिशोम गुरु के छोटे पुत्र दुमका के झामुमाे विधायक बसंत सोरेन अपनी मां रूपी सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। परिवार के लोगों ने बताया कि बसंत सोरेन फिलहाल बीमारी के इलाज के लिए चैन्नई के अस्पताल में भर्ती हैं।

इधर दिशोम गुरु स्व शिबू सोरेन की बड़े पुत्र स्व दुर्गा साेरेन की पत्नी व पूर्व विधायक सीता सोरेन व उनकी दोनों पुत्री राजश्री व जयश्री सहित परिवार के सभी सदस्य नेमरा पहुंचे। स्व शिबू सोरेन की बड़ी पुत्री अंजली सोरेन भी पहुंची।