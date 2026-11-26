संवाद सूत्र, रजरप्पा (रामगढ़)। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के चितरपुर काली चौक के पास गुरुवार अहले सुबह करीब तीन बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोला की ओर से रामगढ़ जा रही एक टाटा मैजिक वाहन को सामने से आ रहे हाइवा ने जोरदार टक्कर मार दी।

इस भीषण दुर्घटना में मैजिक पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में गंभीर महतो, कृष्ण नायक, मनोज नायक, विवेक नायक, जय कुमार नायक बताया जा रहा है।मृतकों में संग्रामपुर गोला निवासी संदीप कुमार महतो व पतरातू निवासी सुनील नायक शामिल है।

जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले दोनों व्यक्ति गोला के पतरातू और संग्रामपुर के रहने वाले थे। वहीं, घायलों में एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मानवता का परिचय देते हुए तत्परता दिखाई और सभी घायलों को वाहन से बाहर निकालकर इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भिजवाया। घटना में शामिल हाइवा जेएच02 बीजेड 3351 की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही रजरप्पा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची।