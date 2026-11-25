संवाद सहयोगी, रामगढ़। किसानों को फसल बीमा योजना एवं फसल क्षति के मुआवजे के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को टाउन हाल, रामगढ़ परिसर से उपायुक्त ऋतुराज ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने किसानों से अधिक-से-अधिक संख्या में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अपील की।

उपायुक्त ने बताया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल का बीमा कराने के लिए जिले में अभियान चलाया जा रहा है, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। किसान मात्र एक रुपये की टोकन राशि जमा कर अपनी रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इसके तहत गेहूं, चना, सरसों एवं आलू जैसी फसलों का बीमा कराया जा सकता है।

पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों के माध्यम से भी किसानों को योजना की जानकारी देते हुए बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बीमा कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी दस्तावेज (गैर ऋणी किसानों के लिए), बटाईदार/किराएदार किसानों के लिए आवश्यक घोषणा पत्र (यदि लागू हो) एवं फसल बुवाई का विवरण उपलब्ध कराना होगा।