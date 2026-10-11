CM हेमंत सोरेन से मिलने नेमरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, रूपी सोरेन को दी श्रद्धांजलि

संवाद सूत्र, बरलंगा (रामगढ़)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नेमरा पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनकी दिवंगत माता रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

राजनीति में विचारों और कार्यशैली का अंतर स्वाभाविक है,लेकिन दुख की घड़ी में संवेदना के साथ खड़ा होना मानवीय रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। ऐसे में इस कठिन समय में उनकी मुलाकात राजनीतिक दायरे से परे आपसी सम्मान और मानवीय सरोकारों का संदेश देती है।

रघुवर दास ने रूपी सोरेन के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए पहले भी उनके प्रति आत्मीयता व्यक्त की थी। यह मुलाकात याद दिलाती है कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दुख के क्षणों में साथ खड़ा होना ही रिश्तों की वास्तविक गरिमा और संवेदनशीलता को सामने लाता है।