मां रूपी सोरेन की अस्थियां लेकर रजरप्पा पहुंचे Jharkhand CM Hemant Soren, दामोदर-भैरवी संगम में किया विसर्जन

जागरण संवाददाता, रामगढ़। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी माता दिवंगत रूपी सोरेन की अस्थियां रजरप्पा के दामोदर-भैरवी नदी संगम के जाड्ंग बाहा तुपुनाई घाट पर सोमवार को विसर्जित किया। मुख्यमंत्री ने सामाजिक रीति-रिवाज, मान्यता व परंपराओं के तहत पूरी श्रद्धा के साथ अपनी माता की अस्थियों को विधिवत रूप से विसर्जित किया।

इसके पूर्व, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा से गमगीन माहौल में अपनी पूजनीय माता की अस्थि कलश लेकर रजरप्पा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मॉ छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा अवस्थित दामोदर-भैरवी के पवित्र संगम तट पर पहुंचे और जाड्ग बाहा तुपुनाई घाट पर अपने पूरे रीति-रिवाज, पारंपरिक संताली विधि-विधान का पालन करते हुए अस्थियां विसर्जित की।