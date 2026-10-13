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सीएम की मां के निधन पर हेमंत सोरेन से मिले धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, झामुमो नेताओं ने जताया शोक

By Balwant KumarEdited By: Mritunjay Pathak
Published: Tue, 13 Oct 2026 08:50 PM (IST)

धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और झामुमो नेताओं ने रामगढ़ के नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।

नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और अन्य। (फोटो सौजन्य)

नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और अन्य। (फोटो सौजन्य)

HighLights

  1. धनबाद के पूर्व मेयर ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की।

  2. रूपी सोरेन के निधन पर नेताओं ने शोक व्यक्त किया।

  3. नेमरा में दिवंगत रूपी सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और जिला झामुमो अध्यक्ष लखी सोरेन समेत पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को रामगढ़ जिले के नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।

JMM Dhanbad

इस दौरान नेताओं ने मुख्यमंत्री की मां रूपी सोरेन के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

नेताओं ने रूपी सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर झामुमो के जिला महामंत्री मन्नू आलम और राज आनंद भी मौजूद थे।

सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ अपनी सहानुभूति जताई।

उल्लेखनीय है कि रूपी सोरेन का हाल ही में निधन हो गया था। उनके निधन से सोरेन परिवार और समर्थकों में शोक का माहौल है।

नेमरा में हुई इस मुलाकात के दौरान नेताओं ने दिवंगत रूपी सोरेन को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

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