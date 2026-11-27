संवाद सूत्र, बरलंगा (रामगढ़)। नेमरा गांव के लुकैयाटांड़ में 27 नवंबर को बलिदानी सोबरन मांझी का बलिदान दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाएगा। समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने गुरुवार को बलिदान स्थल और आसपास के कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया।

उन्होंने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, मंच, पंडाल, पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को समारोह में शामिल होने नेमरा-लुकैयाटांड़ पहुंचेंगे। उनके आगमन को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों के अधिकारी और जवान लगाए गए हैं।

समारोह में कई मंत्री, विधायक, सांसद और गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। बलिदान दिवस पर मेला लगेगा। ग्रामीणों और दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। विकास मेले में विभिन्न विभाग सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां बांटी जाएंगी।

क्षेत्र की कई विकास योजनाओं का आनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रस्तावित है। जिंदल ग्रुप पतरातु के कर्मचारियों ने बलिदान स्थल के फव्वारे की मरम्मत की है। महाजनी शोषण, सूदखोरी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले शिक्षक सोबरन मांझी की 27 नवंबर 1957 को लुकैयाटांड़ में महाजनों ने हत्या कर दी थी। उन्होंने शिक्षा के जरिए आदिवासी-मूलवासी समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया था।

उनके बलिदान ने झारखंड आंदोलन और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों की लड़ाई को प्रेरणा दी। वे पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पिता और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादा थे। लुकैयाटांड़ में दिशोम गुरु की आदमकद प्रतिमा के ऊपर छज्जे का निर्माण पूरा हो गया है।