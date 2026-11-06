CCL में बड़ा फेरबदल, अरगडा क्षेत्र के चार अधिकारियों का तबादला; गिद्दी सी में नए मैनेजर की तैनाती

संवाद सूत्र, गिद्दी (रामगढ़)। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची प्रबंधन ने खनन संवर्ग के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से संबंधित कार्यालय आदेश जारी किया है। पांच नवंबर को जारी आदेश के तहत अरगडा क्षेत्र से चार अधिकारियों का दूसरे प्रक्षेत्र एवं मुख्यालय में स्थानांतरण किया गया है।

वहीं हजारीबाग क्षेत्र से एक अधिकारी को अरगडा क्षेत्र के गिद्दी सी परियोजना में पदस्थापित किया गया है। जारी आदेश में अरगडा क्षेत्र के गिद्दी ए परियोजना में कार्यरत मैनेजर राजेश प्रियदर्शी का स्थानांतरण कथारा क्षेत्र की कथारा कोलियरी मैनेजर के पद पर किया गया है।

वहीं गिद्दी सी परियोजना के मैनेजर रामाशीष राम को रजहरा क्षेत्र में स्टाफ आफिसर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, गिद्दी सी में कार्यरत शंभू शरण कुमार का स्थानांतरण हजारीबाग क्षेत्र की केदला ओसी परियोजना में मैनेजर के पद पर किया गया है। इसके अलावा अरगडा क्षेत्र में कार्यरत सीनियर ऑफिसर (माइनिंग) विशाल मिश्रा को सीसीएल मुख्यालय के क्वालिटी मैनेजमेंट विभाग में पदस्थापित किया गया है।