संवाद सूत्र, पाटन (पलामू)। पाटन थाना क्षेत्र के एक गांव में विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, महिला के पति की करीब तीन वर्ष पहले मौत हो गई थी। इसके बाद से वह मायके में रह रही थी। सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे महिला घर में अकेली थी। घर से दूर ले जाकर गैंगरेप आरोप है कि महुलिया गांव के तीन युवक उसे घर से करीब 200 मीटर दूर ले गए और करीब डेढ़ घंटे तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। रात करीब नौ बजे घर लौटने पर महिला ने परिजनों को घटना की जानकारी दी।