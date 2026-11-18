संवादसूत्र, चैनपुर (पलामू)। चैनपुर थाना क्षेत्र के भड़गांवा पंचायत अंतर्गत कुरका गांव में बुधवार की सुबह ससुराल में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान भखारी गांव निवासी 26 वर्षीय छोटू सिंह के रूप में हुई है। घटना से गांव में शोक की लहर है।

ग्रामीणों के अनुसार, छोटू मंगलवार को पलामू किला घूमने गया था। वहां से लौटने के बाद वह अपने ससुर भवानी सिंह के घर कुरका पहुंचा। रात में फोन पर बातचीत करने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। बुधवार सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर स्वजनों ने आवाज लगाई। अंदर से जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा खोलने का प्रयास किया गया। सफलता नहीं मिलने पर दीवार में सेंध लगाकर स्वजन कमरे में पहुंचे, जहां छोटू का शव फंदे से लटका मिला।

छोटू मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके दो छोटे बेटे हैं। बड़ा बेटा शक्ति पांच वर्ष और छोटा रणबीर तीन वर्ष का है। उसकी पत्नी देवांती देवी गर्भवती है। युवक की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।