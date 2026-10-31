पलामू: जब नहीं बना पुल तो ग्रामीणों ने खुद नदी में पाइप डालकर बना दिया रास्ता, मुख्य सड़क से जुड़ा जैतूखाड़ गांव

संवाद सूत्र, नीलांबर-पितांबरपुर (पलामू)। प्रखंड की जुरु पंचायत के जैतूखाड़ गांव के ग्रामीणों ने अपनी समस्या दूर करने के लिए खुद पहल की है। वर्षों से पुल निर्माण की मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने निजी खर्च और श्रमदान से मलय नदी में पाइप डालकर आवागमन के लिए अस्थायी रास्ता तैयार किया है।

ग्रामीण अनूप कुमार ने बताया कि गांव तीन तरफ से नदी से घिरा है। पांकी-मेदिनीनगर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए मलय नदी पार करनी पड़ती है। बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण गांव का संपर्क मुख्य सड़क से कट जाता है। इससे स्कूली बच्चों, मरीजों और रोजी-रोजगार के लिए आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है।