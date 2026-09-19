पलामू में ड्यूटी के दौरान सैप सूबेदार ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत  

संवाद सूत्र, नौडीहा बाजार(पलामू)। नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के डगरा पुलिस पिकेट में शनिवार सुबह सैप के सूबेदार बुचुन पाल ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, बुचुन पाल डगरा पुलिस पिकेट में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर पिकेट में तैनात अन्य जवान मौके पर पहुंचे। वहां बुचुन पाल गंभीर हालत में पड़े मिले। जांच करने पर उनकी मौत हो चुकी थी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है।