पलामू के इंजीनियरिंग कॉलेज में खाने को लेकर छात्रों का हंगामा, मेस से भोजन समेत कई खाद्य सामग्री के सैंपल जब्त
मेदिनीनगर के इंजीनियरिंग कॉलेज में खराब खाने की शिकायत पर छात्रों ने हंगामा किया। एसडीएम और फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सैंपल जब्त किए।
HighLights
इंजीनियरिंग कॉलेज में खराब खाने पर छात्रों ने किया हंगामा।
एसडीएम और फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के बसौरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में गुरुवार की देर रात खराब खाना मिलने की शिकायत को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। छात्र कॉलेज के सामने डालटनगंज-पांकी रोड के समीप जुट गए और मेस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। छात्रों का आरोप था कि मेस में गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं दिया जा रहा है।
मामले की जानकारी मिलने पर सदर एसडीएम संजय पांडेय, लेस्लीगंज के अंचल अधिकारी जागो महतो और फूड सेफ्टी टीम मौके पर पहुंची। एसडीएम ने छात्रों से बातचीत कर उनकी शिकायत सुनी। इसके बाद फूड सेफ्टी टीम ने मेस में तैयार भोजन समेत खाद्य सामग्री के कई सैंपल जब्त किए।
कार्रवाई के आश्वासन पर शांत हुए छात्र
सदर एसडीएम संजय पांडेय ने बताया कि छात्रों की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। फूड सेफ्टी टीम ने भोजन के सैंपल जब्त किए हैं और पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सैंपल जब्त किए जाने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद छात्रों ने हंगामा समाप्त किया और वापस हॉस्टल लौट गए।
छात्रों ने मेस संचालक पर गुणवत्ताहीन भोजन उपलब्ध कराने और खाने में मिलावट किए जाने समेत कई आरोप लगाए हैं। जिस मेस को लेकर छात्रों ने शिकायत की है, वहां करीब 200 छात्रों के लिए भोजन तैयार किया जाता है।
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