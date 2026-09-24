चेहरे पर लाल चकत्ते को न समझें सिर्फ एलर्जी, रूबेला के हो सकते हैं संकेत; ऐसे करें पहचान

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। चेहरे और गाल पर अचानक लाल चकत्ते दिखाई दें तो इसे सामान्य एलर्जी समझकर नजरअंदाज न करें। यह रूबेला का लक्षण भी हो सकता है। मिजल्स (खसरा) और रूबेला (जर्मन खसरा)दोनों वायरल संक्रमण हैं और दोनों में शरीर पर लाल चकत्ते निकलते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग वायरस से होने वाली बीमारियां हैं।

सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव के अनुसार मिजल्स मॉरबिलीवायरस से, जबकि रूबेला रूबेला वायरस से होता है। रूबेला सामान्य तौर पर हल्का संक्रमण होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए इसका संक्रमण गंभीर हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान रूबेला होने पर अजन्मे बच्चे में जन्मजात समस्याओं का खतरा रहता है, जिसमें सुनने की क्षमता प्रभावित होना और हृदय संबंधी दोष शामिल हैं।

जानें क्या है मिजल्स और रूबेला में अंतर? मिजल्स में तेज बुखार, सूखी खांसी,नाक बहना और आंखों में लालिमा व पानी आने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। मुंह के अंदर सफेद कोप्लिक स्पॉट्स भी इसके प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं। मिजल्स के चकत्ते आमतौर पर कानों के पीछे से शुरू होकर शरीर के अन्य हिस्सों में फैलते हैं।