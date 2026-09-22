झारखंड के सिमडेगा में मिला रूबेला वायरस का पहला केस, बच्चों के लिए शुरू हुआ विशेष टीकाकरण अभियान

संवाद सहयोगी, सिमडेगा। झारखंड राज्य में रूबेला वायरस का पहला मामला सिमडेगा से सामने आया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट मोड पर है। रूबेला वायरस का पहला पीड़ित मरीज सिमडेगा के ठेठईटांगर प्रखंड अंतर्गत कुड़पानी मुंडलटोली गांव से एक 10 वर्ष की बच्ची है। इसकी पुष्टि सिमडेगा सिविल सर्जन सुंदर मोहन समद ने की है।

उन्होंने बताया कि कुड़पानी गांव के कुछ बच्चियों का स्वास्थ्य जांच बीते 15 सितंबर को किया गया था। इसके पश्चात 5 बच्चियों के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए रिम्स भेजा गया था। जांच के बाद 19 सितंबर को रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने मुंडलटोली निवासी एक 10 वर्षीय बच्ची में रूबेला वायरस की पुष्टि की है।

स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर इधर राज्य में रूबेला वायरस का पहला मामला सिमडेगा में सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसके रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए गए हैं।

सिविल सर्जन ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। वहीं मरीज के गांव सहित आसपास के गांव में भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही अन्य केस की खोज जारी है। राज्य में रूबेला वायरस का पहला कि मिलने के बाद ठेठईटांगर रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। ताकि आवश्यकता अनुसार हर संभव कदम उठाए जा सके।

112 बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य सिविल सर्जन सुंदर मोहन समद ने बताया कि रूबेला वायरस के प्रसार पर रोक के लिए 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए मुंडलटोली सहित आसपास के 3 गांव में कुल 112 बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें केवल मुंडलटोली के 44 बच्चे शामिल है।

अब तक मुंडल टोली में 28 बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन का कार्य जल्द पूरा करने के लिए बुधवार से चार टीम में बनाई गई है। जो मुंडलटोली सहित आसपास के अन्य दो गांव में भी वैक्सीनेशन का काम जल्द पूर्ण करेगी।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राजेश कुमार ने बताया कि रूबेला वायरस से पीड़ित एक 10 वर्षीय बच्ची वर्तमान में ठीक है। रूबेला वायरस संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद स्वास्थ्य केंद्र कुड़पानी में विशेष अभियान चलाकर स्वास्थ्य टीम सभी बच्चों का टीकाकरण कर रही है।

ऐसे आया मामला प्रकाश में स्वास्थ्य सहिया दीदीयों को कुड़पानी गांव में कुछ बच्चों को चेचक होने की शिकायत मिली थी। जिसके बाद उन्होंने संबंधित चिकित्सा प्रभारी को इससे अवगत कराया। इसके पश्चात बच्चों का जांच करने पहुंची स्वास्थ्य टीम ने बच्चों का सैंपल लेकर जांच के लिए रांची रिम्स भेज दिया। जिसके बाद एक बच्चे में वायरस की पुष्टि हुई।