विकास के दावों ने खोली व्यवस्था की पोल! सिमडेगा में सड़क नहीं होने से चटाई पर अस्पताल पहुंची 14 साल की सुषमा

संवाद सहयोगी, सिमडेगा। जलडेगा प्रखंड में मंगलवार को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की किसानों को लाह की खेती के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत बनने और स्थानीय स्तर पर रोजगार की राह दिखा रही थी। इसी प्रखंड की पतिअम्बा पंचायत के मड़की टोली से उसी दिन सामने आई एक तस्वीर ने विकास की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़ा कर दिया।

पंचायत मुख्यालय से महज एक किलोमीटर दूर इस आदिवासी बहुल गांव में 14 वर्षीय सुषमा मड़की के अचानक अचेत होने पर ग्रामीणों को उसे चटाई पर ढोकर खेत की पगडंडी से मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ा। इसके बाद ऑटो से उसे अस्पताल पहुंचाया गया।

स्वजनों के अनुसार, गणेश पूजा की छुट्टी में मामा के घर से लौटने के बाद सुषमा अचानक गिरकर पीढ़ा से टकरा गई और अचेत हो गई। काफी देर तक होश नहीं आने पर परिजन घबरा गए। ग्रामीणों ने तत्काल मदद की, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस अथवा वाहन पहुंचने की सुविधा नहीं मिल सकी।

ग्रामीणों ने चटाई को ही अस्थायी स्ट्रेचर बनाया और पगडंडी के रास्ते उसे सड़क तक पहुंचाया। हालांकि इलाज के बाद उसकी स्थिति ठीक बताई गई है। समृद्धि की बात, बुनियादी सुविधाओं का इंतजार मड़की टोली में करीब 50 परिवार रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पक्की सड़क नहीं है। जलमीनार स्थापित होने के बावजूद चालू नहीं है और आंगनबाड़ी केंद्र भी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में बीमारी या आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचना चुनौती बन जाता है।