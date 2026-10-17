'भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहतीं विदेशी शक्तियां', झारखंड में RSS के प्रांत शारीरिक प्रमुख कुणाल का बयान 

जागरण संवाददाता, मेदिनीगर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत शारीरिक प्रमुख कुणाल कुमार ने कहा कि विश्व में ऐसी अनेक शक्तियां हैं, जो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहतीं। ऐसे में संघ उनके लिए एक चुनौती बनी हुई है।

भारतीय संस्कृति और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करने के प्रयासों के दौरान संघ की आलोचना की जाती है, क्योंकि संघ सदैव समाज को संगठित करने और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए तत्पर रहा है। संघ अपनी स्थापना के 101 में वर्ष में प्रवेश कर चुका है।

अब संघ गतिविधियों को समाज में और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है। वे शुक्रवार को मेदिनीनगर में आरएसएस की ओर से आयोजित विजयदशमी उत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वयंसेवक को प्रतिदिन शाखा में जाने की आदत विकसित करनी चाहिए। आज समाज की दृष्टि संघ की ओर है। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर लोग संघ से मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं।

संघ ने प्रारंभिक दिनों से ही अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा दिया है तथा लोगों को इसके लिए प्रेरित किया है।

उन्होंने संघ के शताब्दी वर्ष के समापन के साथ-साथ स्थापना के शुरुआती दिनों से लेकर वर्तमान समय तक की विभिन्न चुनौतियों और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

विभिन्न धार्मिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए समाज के प्रति संघ के दायित्वों को रेखांकित किया। कार्यक्रम का आयोजन कंधा कांड मोहल्ला स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ पथ संचलन से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। पथ संचलन सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर सूर्य मंदिर, अध्यक्ष रोड होते हुए साहित्य समाज चौक तक पहुंचा। वहां से मेजर मोड़ होते हुए वापस सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ।