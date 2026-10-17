दुर्गा पूजा में तबीयत बिगड़ी तो घबराएं नहीं, रांची में 5 जगह तैनात रहेगी 108 एंबुलेंस; नोट कर लें नंबर

जागरण संवाददाता, रांची। दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और संभावित आपात स्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी में विशेष चिकित्सा व्यवस्था की है। सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार 17 से 20 अक्टूबर तक शहर के पांच प्रमुख स्थानों पर 108 एंबुलेंस की तैनाती की जाएगी।

इसके अलावा तीन स्थानों पर डाक्टरों, मेडिकल कर्मियों और एंबुलेंस के साथ रैपिड रिस्पांस टीम 24 घंटे तीन शिफ्ट में सुबह छह बजे से तैनात रहेगी। इन टीमों को निर्धारित समय के अनुसार ड्यूटी करनी होगी, ताकि दुर्घटना, अचानक तबीयत बिगड़ने या अन्य आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

राजधानी में अल्बर्ट एक्का चौक, सदर थाना कोकर और नगर नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में डाक्टरों और मेडिकल कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं, जगन्नाथपुर थाना, धुर्वा थाना ओपी, वृंदावन कालोनी दुर्गा पूजा समिति (चिरौंदी), सुजाता चौक और रातू रोड पर 108 एंबुलेंस की तैनाती की गई है।

यह व्यवस्था 20 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को जिला भंडार से आवश्यक दवाएं और आपातकालीन चिकित्सा सामग्री लेकर निर्धारित स्थल पर समय से पहुंचने का निर्देश दिया गया है। तीन स्थानों पर तीन पालियों में ड्यूटी फिरायालाल चौक, सदर थाना कोकर और नगर नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में चिकित्सा दल तैनात रहेंगे। पहली पाली सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक, दूसरी पाली दोपहर दो बजे से रात नौ बजे तक और तीसरी पाली रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक होगी। प्रत्येक पाली में डॉक्टर, मेडिकल कर्मी और एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी।