पलामू में फर्जीवाड़े और लापरवाही पर बड़ा एक्शन! एसडीएम ने सदर अस्पताल के सामने 'रीमा सेवा सदन' को कराया सील

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। सदर अस्पताल के सामने संचालित रीमा सेवा सदन में रविवार की देर शाम औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर अनुमंडल पदाधिकारी संजय पाण्डेय ने उसे तत्काल प्रभाव से सील करा दिया। निरीक्षण में जरूरी चिकित्सा सुविधाओं के साथ सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी सामने आई।

कार्रवाई सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव के साथ संयुक्त रूप से की गई। निरीक्षण के दौरान रीमा सेवा सदन का वैध किरायानामा उपलब्ध नहीं मिला। मौके पर कोई चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मी भी उपस्थित नहीं था। शल्य कक्ष, भर्ती व छुट्टी से संबंधित रजिस्टर के अलावा चिकित्सकों के आवश्यक सहमति पत्र और अन्य अभिलेख भी उपलब्ध नहीं पाए गए।

अस्पताल में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उचित निस्तारण की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। उपलब्ध व्यवस्था की वैधता भी समाप्त पाई गई। अग्नि सुरक्षा के आवश्यक उपकरण व सुरक्षा व्यवस्था का अभाव था। शल्य कक्ष सहित पूरे परिसर में साफ-सफाई की स्थिति भी खराब मिली। शल्य कक्ष में बेहोशी के लिए आवश्यक कार्यस्थल उपलब्ध नहीं था।

आवश्यक शल्य दीपक के स्थान पर सामान्य परीक्षण दीपक का इस्तेमाल किया जा रहा था। शल्य मेज गंदी, क्षतिग्रस्त और फटी हुई मिली।इसके अलावा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जरूरी उपकरण, दवाएं और अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। बिना वैध लाइसेंस के दवा दुकान संचालित किए जाने की बात भी निरीक्षण में सामने आई।