‘बाप बनाता है मकान, बेटी ने बनाया मुकाम!’ पलामू की सपना ने GNM प्रवेश परीक्षा में लाया 99.39% अंक

संवाद सहयोगी, जागरण मेदिनीनगर (पलामू)। सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई का सफर तय करते हुए बैंक कालोनी निवासी सपना कुमारी ने अपनी मेहनत से परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।

नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या दो निवासी अशोक प्रसाद की बेटी सपना कुमारी ने जीएनएम प्रवेश परीक्षा में 99.39 प्रतिशत अंक हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ आसपास के लोगों में भी खुशी का माहौल है।

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड की ओर से 23 अगस्त को जीएनएम प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। नौ सितंबर को परीक्षा परिणाम जारी हुआ। परिणाम सामने आया तो सपना ने 99.39 प्रतिशत अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

सपना ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास को दिया। उनका कहना है कि सही दिशा में पूरी मेहनत और लगातार प्रयास कभी विफल नहीं होता। सपना ने राजकीयकृत ब्राह्मण प्लस टू उच्च विद्यालय से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की है।

सपना की सफलता इसलिए भी खास है, क्योंकि उनके पिता अशोक प्रसाद राजमिस्त्री का काम करते हैं। परिवार के सीमित संसाधनों के बीच बेटी ने अपनी पढ़ाई और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। बेटी की सफलता से पिता अशोक प्रसाद और पूरा परिवार बेहद खुश है।