पलामू पुलिस को मिले 31 नए वाहन, कानून-व्यवस्था होगी मजबूत

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। झारखंड सरकार की पहल से पलामू पुलिस को 31 नए चारपहिया वाहन मिले हैं। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने शनिवार को जिले के सभी थाना व ओपी को विधिवत वाहन सुपुर्द किए।

इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की मौजूदगी में नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर संबंधित थाना-ओपी के लिए रवाना किया गया।

नए वाहनों की उपलब्धता से जिले में पुलिस की गश्ती व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और त्वरित पुलिस कार्रवाई को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

विशेषकर ग्रामीण, दुर्गम और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच बेहतर होगी। आपात स्थिति में कम समय में पुलिस बल को घटनास्थल तक पहुंचाने में भी सुविधा होगी।

वाहनों से थाना-ओपी क्षेत्रों में नियमित गश्ती, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, अपराध की रोकथाम और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को अधिक गतिशीलता मिलेगी। घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करना भी आसान होगा।