संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रजडेरवा एनएच निर्माण स्थल पर रंगदारी के लिए फायरिंग मामले में आरोपित रोहित मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा (30) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

गिरफ्तार छोटू मिश्रा विश्रामपुर थाना क्षेत्र के अमवा गांव का निवासी है। पुलिस को पूछताछ में गिरोह के हथियार नेटवर्क और हथियार सप्लायरों के संबंध में भी महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। फायरिंग केस में हुई गिरफ्तारी 20 अगस्त को सतबरवा थाना क्षेत्र के रजडेरवा में सड़क निर्माण कार्य के दौरान रंगदारी मांगने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से करीब पांच राउंड फायरिंग की गई थी। इसमें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया निवासी संजय हांसदा और अजय हांसदा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस संबंध में सतबरवा थाना कांड संख्या 128/26 दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी थी। नवंबर के पहले सप्ताह में हजारीबाग में पुलिस और राहुल दुबे गिरोह के बीच हुई मुठभेड़ में घायल अपराधी अंशु दुबे से पुलिस को रजडेरवा फायरिंग मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। उन्हीं सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर छोटू मिश्रा को गिरफ्तार किया। सदर एसडीपीओ राजेश यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी सूचना और आसूचना संकलन के आधार पर कार्रवाई की। सप्लायर प्रकाश शुक्ला के बारे में मिली जानकारी पुलिस जांच में गिरोह के हथियार सप्लायर प्रकाश शुक्ला के संबंध में भी जानकारी मिली है। गिरोह के सदस्य पलामू, हजारीबाग और लातेहार समेत विभिन्न इलाकों में शूटरों को हथियार उपलब्ध कराते हैं।