जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। मंगरदाहा घाटी में बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे राहुल दुबे गैंग के चार संदिग्ध अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो देशी पिस्टल, दो मैगजीन, 12 जिंदा गोली, एक खोखा और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यह जानकारी पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बुधवार को पुलिस सभागार में पत्रकारों को दी।

एसपी ने बताया कि 17 नवंबर की रात गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियारों के साथ मंगरदाहा घाटी में घूम रहे हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलने का बाद छापामारी दल गठित सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए उनके निर्देश पर सदर एसडीपीओ राजेश यादव के नेतृत्व में छापामारी दल गठित किया गया। पुलिस टीम ने मंगरदाहा घाटी स्थित कचड़ा डिपो के पास घेराबंदी कर भाग रहे चार युवकों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी सईद मोसाहिद उर्फ छोटू, मो. सैफ, बंजारी निवासी युसुफ अंसारी और शाहपुर निवासी शाहिद खलीफा के रूप में हुई है। लेवी मांगने के उद्देश्य से फायरिंग करने की योजना एसपी के अनुसार, पूछताछ में सईद मोसाहिद उर्फ छोटू ने बताया कि वे राहुल दुबे गैंग के लिए काम करते हैं। लहलहे में संचालित निर्माण साइट से लेवी मांगने के उद्देश्य से वहां जाकर फायरिंग करने की योजना थी।