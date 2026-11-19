पलामू में खौफनाक वारदात: दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला का मर्डर, इलाके में मची चीख-पुकार
मेदिनीनगर के नावाटोली मोहल्ले में साधना सिंह की घर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक ...और पढ़ें
HighLights
मेदिनीनगर में महिला साधना सिंह की चाकू से हत्या।
घर में अकेली थी महिला, सिर पर कई वार।
पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया।
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। शहर थाना क्षेत्र के नावाटोली मोहल्ले में बुधवार देर रात घर में अकेली महिला साधना सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने महिला के सिर पर पांच से छह जगह चाकू से वार किए। घटना का खुलासा गुरुवार सुबह 11 बजे के बाद हुआ।
सूचना मिलते ही टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, घटना के वक्त साधना सिंह घर में अकेली थीं। उनके पति जमशेदपुर में नौकरी करते हैं, जबकि बेटी बाहर रहकर पढ़ाई करती है।
घर में रहने वाले किराएदार मोटर चालू कराने के लिए लगातार उन्हें फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद किराएदारों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर साधना सिंह मृत पड़ी मिलीं। उनके सिर पर चाकू से कई वार के निशान थे।
पुलिस के अनुसार, घटना के वक्त साधना सिंह घर में अकेली थीं। उनके पति जमशेदपुर में नौकरी करते हैं, जबकि बेटी बाहर रहकर पढ़ाई करती है। घर में रहने वाले किराएदार मोटर चालू कराने के लिए लगातार उन्हें फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ।
इसके बाद किराएदारों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर साधना सिंह मृत पड़ी मिलीं। उनके सिर पर चाकू से कई वार के निशान थे।
टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस स्निफर डॉग की मदद से भी साक्ष्य जुटाने और हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
इधर, मृतका की बड़ी बहन संध्या कुमारी ने राजा अंसारी उर्फ यूनुस अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार, साधना का राजा अंसारी से संबंध था और वह लगातार धमकी दे रहा था।
अगस्त में तीज के दौरान दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। पुलिस इन आरोपों समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतका के परिजन जमशेदपुर से पलामू के लिए रवाना हो गए हैं।
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