जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। शहर थाना क्षेत्र के नावाटोली मोहल्ले में बुधवार देर रात घर में अकेली महिला साधना सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने महिला के सिर पर पांच से छह जगह चाकू से वार किए। घटना का खुलासा गुरुवार सुबह 11 बजे के बाद हुआ।

सूचना मिलते ही टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, घटना के वक्त साधना सिंह घर में अकेली थीं। उनके पति जमशेदपुर में नौकरी करते हैं, जबकि बेटी बाहर रहकर पढ़ाई करती है। घर में रहने वाले किराएदार मोटर चालू कराने के लिए लगातार उन्हें फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद किराएदारों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर साधना सिंह मृत पड़ी मिलीं। उनके सिर पर चाकू से कई वार के निशान थे।

पुलिस के अनुसार, घटना के वक्त साधना सिंह घर में अकेली थीं। उनके पति जमशेदपुर में नौकरी करते हैं, जबकि बेटी बाहर रहकर पढ़ाई करती है। घर में रहने वाले किराएदार मोटर चालू कराने के लिए लगातार उन्हें फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ।

इसके बाद किराएदारों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर साधना सिंह मृत पड़ी मिलीं। उनके सिर पर चाकू से कई वार के निशान थे। टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस स्निफर डॉग की मदद से भी साक्ष्य जुटाने और हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।