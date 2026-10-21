भाई की मौत में जादू-टाने का था शक, पलामू में 2 युवकों ने बुजुर्ग का गला काटा

संवाद सूत्र, नौडीहा बाजार (पलामू)। नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के मंगराडीह गांव में बुधवार की सुबह डायन-बिसाही के आरोप में 60 वर्षीय बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई।

मृतक की पहचान विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव निवासी सीताराम के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

40 वर्षों से ससुराल में रह रहे थे सीताराम

जानकारी के अनुसार, सीताराम पिछले करीब 40 वर्षों से नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के मंगराडीह गांव स्थित अपने ससुराल में रह रहे थे।

बताया जाता है कि गांव के ही महंग राम के परिवार के साथ उनका विवाद चल रहा था। महंग राम के स्वजन सीताराम पर डायन-बिसाही का आरोप लगाते थे और इस बात को लेकर उनके बीच अक्सर विवाद होता रहता था।

युवक की मौत के बाद बुजुर्ग की हत्या बताया जाता है कि कुछ दिन पहले महंग राम के 22 वर्षीय पुत्र विवेक कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। स्वजनों ने उसे इलाज के लिए रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां मंगलवार की देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।