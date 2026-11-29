जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों समेत अन्य वन्यजीवों की गतिविधियों और आवागमन की वैज्ञानिक निगरानी को मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत वन विभाग जंगलों में प्रेशर इम्प्रेशन पैड (पीआईपी) तैयार कर रहा है।

अब तक उत्तरी और दक्षिणी प्रमंडल में करीब 300 पीआइपी बनाए जा चुके हैं। इनमें दक्षिण प्रमंडल में पिछले एक सप्ताह के दौरान लगभग 150 पैड तैयार किए गए हैं। दक्षिण प्रमंडल में इनकी संख्या 200 से अधिक करने और पूरे टाइगर रिजर्व में करीब 400 पीआइपी बनाने का लक्ष्य है।

पदचिह्नों से मिलेगी वन्यजीवों की मौजूदगी की जानकारी प्रेशर इम्प्रेशन पैड जंगल के रास्तों, पगडंडियों और सूखे नालों में मिट्टी को समतल कर बनाए गए विशेष पैच होते हैं। इनसे गुजरने वाले वन्यजीवों के पदचिह्न दर्ज होते हैं। इनके जरिए बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा, सियार, हाथी और गौर समेत कई प्रजातियों की मौजूदगी का पता लगाया जा सकेगा।