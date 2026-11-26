संवाद सूत्र, नौडीहा बाजार (पलामू)। छतरपुर-नौडीहा बाजार रोड पर बुधवार की रात रजमनडीह मोड़ के पास सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए। इनमें करीब आधा दर्जन बच्चे शामिल हैं। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल बिहार के गया जिले के डुमरिया के रहने वाले हैं। उन्हें इलाज के लिए छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, गया जिले के डुमरिया निवासी धनेश्वर मांझी के बेटे की शादी बुधवार को पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र स्थित चेगौना धाम में हुई थी। शादी समारोह संपन्न होने के बाद दूल्हा पक्ष के रिश्तेदार सवारी गाड़ी से वापस डुमरिया लौट रहे थे। इसी दौरान छतरपुर-नौडीहा बाजार रोड पर रजमनडीह मोड़ के पास गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सवार सभी 15 लोग घायल हो गए।