पलामू के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस 6 और 8 अक्टूबर को रहेगी रद  

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू वासियों के लिए रेलवे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। ट्रेन संख्या 18309 संबलपुर से जम्मूतवी जाने वाली एक्सप्रेस 6 अक्टूबर व 8 अक्टूबर को रद रहेंगी।

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पहले रेलवे ने जालंधर छावनी यार्ड में पुल संख्या 28 पर पुराने गर्डर को हटाकर नया स्लैब लगाने के काम के कारण इस गाड़ी का मार्ग बदलकर जालंधर कैंट-मक्खू-पठानकोट के रास्ते चलाने की सूचना दी थी। लेकिन दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में बंडामुंडा-डी केबिन में इंटरलॉकिंग कार्य, यार्ड के नवनिर्माण व बंडामुंडा से राउरकेला खंड के बीच पांचवीं लाइन को चालू करने के कार्य के कारण इस गाड़ी को पहले ही रद किया जा चुका है।