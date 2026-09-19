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Special Train: त्योहारी सीजन में रेलवे का तोहफा, रांची से अजमेर के बीच जयपुर होते हुए चलेगी पूजा स्पेशल

By Shakti Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Sat, 19 Sep 2026 10:02 AM (IST)

रेलवे ने त्योहारी भीड़ को देखते हुए अजमेर और रांची के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन (09619/09620) चलाने का फैसला किया है।

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. रेलवे ने अजमेर-रांची के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई।

  2. यह ट्रेन जयपुर होते हुए त्योहारी सीजन में चलेगी।

  3. 2 अक्टूबर से 29 नवंबर तक कुल नौ-नौ फेरे लगाएगी।

जागरण संवाददाता, रांची। पूजा के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए अजमेर और रांची के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

ट्रेन संख्या 09619/09620 अजमेर-रांची-अजमेर साप्ताहिक पूजा स्पेशल का परिचालन जयपुर होते हुए किया जाएगा। अजमेर से रांची आने वाली ट्रेन दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी, जबकि रांची से अजमेर जाने वाली ट्रेन चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। दोनों दिशाओं में कुल नौ-नौ ट्रिप होंगे।

शुक्रवार रात अजमेर से चलेगी, रविवार सुबह रांची पहुंचेगी

ट्रेन संख्या 09619 अजमेर-रांची साप्ताहिक पूजा स्पेशल दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को अजमेर से 23:05 बजे प्रस्थान करेगी। यह जयपुर 01:25 बजे पहुंचेगी और 01:35 बजे रवाना होगी।

इसके बाद गुना 09:10 बजे पहुंचकर 09:20 बजे रवाना होगी। कटनी मुड़वारा में 15:40 बजे आगमन और 15:50 बजे प्रस्थान होगा। चोपन में 23:10 बजे पहुंचकर 23:40 बजे रवाना होगी।

इसके बाद ट्रेन गढ़वा रोड 02:15 बजे पहुंचेगी और 02:20 बजे रवाना होगी। टोरी में 04:43 बजे आगमन और 04:45 बजे प्रस्थान होगा।

लोहरदगा 05:28 बजे पहुंचकर 05:30 बजे रवाना होगी। पिस्का में 06:55 बजे आगमन और 06:57 बजे प्रस्थान होगा। ट्रेन रविवार को 07:30 बजे रांची पहुंचेगी।

रविवार को रांची से रवाना होकर सोमवार को पहुंचेगी अजमेर

ट्रेन संख्या 09620 रांची-अजमेर साप्ताहिक पूजा स्पेशल चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को रांची से 10:50 बजे रवाना होगी। ट्रेन पिस्का 10:55 बजे पहुंचेगी और 10:57 बजे रवाना होगी।

लोहरदगा में 12:10 बजे आगमन और 12:12 बजे प्रस्थान होगा। टोरी में 13:30 बजे पहुंचकर 13:32 बजे रवाना होगी। गढ़वा रोड में 15:25 बजे आगमन और 15:30 बजे प्रस्थान होगा।

इसके बाद ट्रेन चोपन 17:50 बजे पहुंचेगी और 18:20 बजे रवाना होगी। कटनी मुड़वारा में 00:15 बजे आगमन और 00:25 बजे प्रस्थान होगा।

गुना में 07:25 बजे पहुंचकर 07:35 बजे रवाना होगी। ट्रेन जयपुर होते हुए 15:55 बजे जयपुर पहुंचेगी और 16:05 बजे रवाना होगी। इसके बाद सोमवार को 18:35 बजे अजमेर पहुंचेगी।

18 कोच होंगे

पूजा स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे। इनमें एसएलआरडी के दो, सामान्य श्रेणी के चार, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के पांच, वातानुकूलित 3-टियर के पांच और वातानुकूलित 2-टियर के दो कोच शामिल हैं।

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