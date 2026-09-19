Special Train: त्योहारी सीजन में रेलवे का तोहफा, रांची से अजमेर के बीच जयपुर होते हुए चलेगी पूजा स्पेशल

जागरण संवाददाता, रांची। पूजा के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए अजमेर और रांची के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

ट्रेन संख्या 09619/09620 अजमेर-रांची-अजमेर साप्ताहिक पूजा स्पेशल का परिचालन जयपुर होते हुए किया जाएगा। अजमेर से रांची आने वाली ट्रेन दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी, जबकि रांची से अजमेर जाने वाली ट्रेन चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। दोनों दिशाओं में कुल नौ-नौ ट्रिप होंगे।

शुक्रवार रात अजमेर से चलेगी, रविवार सुबह रांची पहुंचेगी ट्रेन संख्या 09619 अजमेर-रांची साप्ताहिक पूजा स्पेशल दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को अजमेर से 23:05 बजे प्रस्थान करेगी। यह जयपुर 01:25 बजे पहुंचेगी और 01:35 बजे रवाना होगी।