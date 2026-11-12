पलामू में राजू तिर्की के काफिले पर पुलिस की कार्रवाई, यूपी से जारी दो लाइसेंसी हथियार जब्त

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू में लाइसेंसी हथियारों के बल पर रौब दिखाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में बुधवार देर शाम पुलिस ने राजू तिर्की के काफिले को रोककर दो लाइसेंसी हथियार जब्त किए। दोनों हथियार उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से जारी किए गए थे।

हैरानी की बात यह है कि इन हथियारों के पलामू में इस्तेमाल या आवाजाही की कोई सूचना न तो जिला प्रशासन को दी गई थी और न ही स्थानीय थाने को इसकी जानकारी थी। जानकारी के अनुसार, राजू तिर्की का काफिला लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के बसौरा इलाके में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था। काफिले में दो व्यक्ति बॉडीगार्ड के रूप में मौजूद थे। उनके पास लाइसेंसी हथियार थे। इसकी जानकारी मिलने पर पलामू पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची और काफिले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान दोनों हथियारों के लाइसेंस उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से जारी होने की बात सामने आई। पुलिस वेरिफिकेशन में यह भी पता चला कि हथियारों के संबंध में पलामू जिला प्रशासन और पुलिस को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी।

इसके बाद पुलिस राजू तिर्की को पूछताछ के लिए मेदिनीनगर टाउन थाना ले आई। पूछताछ के बाद उन्हें पीआर बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया। वहीं, दोनों हथियार जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस अब लाइसेंस की सत्यता और हथियारों से संबंधित अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है।