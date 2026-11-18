जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। गुजरात के वडोदरा स्थित पारुल विश्वविद्यालय में 21 से 25 नवंबर तक आयोजित 45वीं जूनियर नेशनल खो-खो प्रतियोगिता में पलामू के चार खिलाड़ी झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।

झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर जिले के मनीष कुमार भारती, सुंदरम कुमार, गुंजन कुमारी और अंजली कुमारी का चयन राज्य टीम में किया गया है। चयनित खिलाड़ी 18 नवंबर को हटिया रेलवे स्टेशन से झारखंड टीम के अन्य सदस्यों के साथ गुजरात के लिए रवाना हुए।