संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। किसी भी महिला को डायन कहना कानूनन अपराध है। कोई व्यक्ति किसी महिला को डायन कहकर प्रताड़ित करता है, तो उसके विरुद्ध डायन-भूत प्रतिषेध अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह एक संज्ञेय अपराध है। इसके लिए दोषी व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। ये बातें पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राधा कृष्ण ने कही।

वे रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के तत्वावधान में मेदिनीनगर सदर प्रखंड परिसर में आयोजित विधिक जागरूकता सह एंपावरमेंट कैंप में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता जारी

उन्होंने कहा कि समाज में अंधविश्वास व कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। पीडीजे ने कहा कि कानून की जानकारी प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है।

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, अशिक्षित व कमजोर वर्ग के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। डीएलएसए के सचिव एसके गौतम ने डीएलएसए के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं और फ्री कानूनी सहायता की विस्तार से जानकारी दी।