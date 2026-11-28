संवाद सूत्र, नीलांबर-पीतांबरपुर (पलामू)। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में 22 अगस्त 2025 को बरामद अज्ञात शव की पहचान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।

जिस शव को झारखंड पुलिस के जवान विजय उरांव का समझकर उनके स्वजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, वह उनका नहीं, बल्कि सतबरवा थाना क्षेत्र के कमरू गांव निवासी सुदामा भूइयां का था।

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की डीएनए जांच रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई है। इस खुलासे के बाद पुलिस जवान विजय उरांव के लापता होने का मामला फिर चर्चा में आ गया है। शव बरामद होने के बाद विजय उरांव के स्वजनों ने उसकी पहचान उनके रूप में की थी।

पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव उन्हें सौंप दिया था, जिसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि, कुछ समय बाद कमारू गांव निवासी मंजू देवी ने थाने पहुंचकर दावा किया कि बरामद शव उनके लापता पति सुदामा भूइयां का है।