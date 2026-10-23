पलामू से जयपुर तक सीधी ट्रेन का सपना होगा साकार, 26 अक्टूबर से दौड़ेगी नई साप्ताहिक ट्रेन

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू प्रमंडल के रेल यात्रियों के लिए लंबे इंतजार के बाद खुशखबरी आई है। अब डाल्टनगंज और आसपास के स्टेशनों से राजस्थान की राजधानी जयपुर तक पहुंचना आसान होगा। संतरागाछी से खातीपुरा (जयपुर) के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन 26 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है।

इस ट्रेन के शुरू होने से पलामू प्रमंडल के यात्रियों को जयपुर जाने के लिए दूसरे शहरों से ट्रेन पकड़ने की परेशानी से राहत मिलेगी। लंबे समय से इस रेल सुविधा की मांग कर रहे यात्रियों के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने मई 2026 में इस ट्रेन को चलाने की घोषणा की थी।

हालांकि, विभिन्न रेलवे जोन के स्टेशनों पर समय-सारणी तय करने में देरी के कारण इसका परिचालन शुरू नहीं हो पाया था। अब परिचालन की तारीख तय होने के बाद यात्रियों की उम्मीदें पूरी होने जा रही हैं। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश को राजस्थान से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पलामू के यात्रियों को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी पलामू प्रमंडल के यात्रियों के लिए इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत डाल्टनगंज, बरवाडीह, लातेहार और गढ़वा जैसे स्टेशनों पर ठहराव है। इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले लोगों को जयपुर पहुंचने के लिए अब सीधी रेल सेवा का विकल्प मिलेगा। इससे यात्रियों का समय और दूसरे शहरों में ट्रेन बदलने की परेशानी बच सकती है। खासकर नौकरी, कारोबार, शिक्षा और पारिवारिक काम से राजस्थान जाने वाले लोगों को इस सेवा से लाभ मिलने की उम्मीद है।

धार्मिक और पर्यटन यात्रा भी होगी आसान जयपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, किलों, महलों और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह ट्रेन उपयोगी साबित हो सकती है। सीधी रेल सेवा उपलब्ध होने से पलामू और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए राजस्थान की यात्रा की योजना बनाना आसान होगा।

चार राज्यों को जोड़ेगी नई ट्रेन संतरागाछी से खातीपुरा के बीच चलने वाली इस साप्ताहिक ट्रेन को संतरागाछी के बाद 29 स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। इनमें खड़गपुर, टाटानगर, चांडिल, पुरुलिया, मुरी, रांची, लोहरदगा, टोरी, लातेहार, बरवाडीह, डाल्टनगंज, गढ़वा, जपला, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मिर्जापुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, टूंडला, ईदगाह, आगरा, खरेली, मदनवार, महुआ रोड, बांदीकुई और दौसा स्टेशन शामिल हैं।

इन स्टेशनों पर ठहराव से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को राजस्थान आने-जाने के लिए एक अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा। पलामू के लिए यह सेवा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्षेत्र का रेल संपर्क देश के एक प्रमुख पर्यटन और व्यावसायिक केंद्र जयपुर से सीधे जुड़ जाएगा।