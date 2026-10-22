छठ पर घर लौटना हुआ मुश्किल: दिल्ली-पंजाब से पलामू आने वाली सभी ट्रेनें फुल, गरीब रथ में 'Regret'

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। लोक आस्था का महापर्व छठ सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि घर लौटने और अपनों के साथ पर्व मनाने की परंपरा भी है।

लेकिन इस बार पलामू के हजारों प्रवासियों के लिए घर लौटना मुश्किल होता दिख रहा है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में काम करने वाले लोगों को छठ पर अपने घर पहुंचने के लिए ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहे हैं।

ऐसे में कोयल नदी के घाट पर अर्घ्य देने की उनकी उम्मीदों पर संकट मंडरा रहा है। दिल्ली से पलामू लौटने वाली नई दिल्ली-रांची गरीब रथ और राजधानी एक्सप्रेस में बुकिंग स्टेटस ‘रिग्रेट’ बता रहा है। वहीं, झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में 9 से 12 नवंबर तक लंबी वेटिंग लिस्ट है। जम्मू तवी से पंजाब और हरियाणा होते हुए डालटनगंज आने वाली 18310 जम्मू तवी-टाटा एक्सप्रेस में भी सीटों की उपलब्धता नहीं होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।

रेलवे की अग्रिम आरक्षण व्यवस्था के तहत बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में सीटें भर गईं। अब टिकट नहीं मिलने वाले प्रवासियों को छठ स्पेशल ट्रेनों की घोषणा का इंतजार है। सीधी स्पेशल ट्रेन की दरकार फिलहाल पंजाब और दिल्ली से होते हुए डालटनगंज आने के लिए किसी सीधी छठ स्पेशल ट्रेन की घोषणा नहीं हुई है। यात्रियों की चिंता केवल घर पहुंचने तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्व के बाद काम पर लौटने के लिए टिकट मिलना भी चुनौती बना हुआ है।