झारखंड-ओडिशा के बीच चलेगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, 19 स्टेशनों पर स्टॉपेज; राष्ट्रपति दिखाएंगी हरी झंडी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 28 और 29 अक्टूबर को ओडिशा के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 29 अक्टूबर को राष्ट्रपति रायरंगपुर और बादामपहाड़ में नवनिर्मित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगी।

इसके साथ ही रायरंगपुर-बादामपहाड़-पुरी नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। इस रेल सेवा से क्षेत्र के यात्रियों को पुरी आने-जाने के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध होगी। टाटानगर से चाईबासा होते हुए पुरी जाने वाली इस ट्रेन के कुल 19 कमर्शियल स्टॉपेज दिए गए हैं।