अब ट्रेन के इंतजार में चखिए मखाने के लजीज स्नैक्स, कटिहार स्टेशन के प्लेटफॉर्म-1 पर खुलेगा खास काउंटर

संवाद सहयोगी, कटिहार। कटिहार के विश्व प्रसिद्ध मखाना को एक नई व व्यापक पहचान दिलाने तथा स्थानीय किसानों के उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कृषि विभाग ने एक सराहनीय पहल की है।

रेल प्रशासन के सहयोग से कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर शुक्रवार को मखाना से बने विभिन्न प्रसंस्कृत व पौष्टिक खाद्य पदार्थों के विशेष काउंटर का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा।

इसके माध्यम से जिले के किसानों द्वारा तैयार मखाना के तरह-तरह के व्यंजन और स्नैक्स स्टेशन से गुजरने वाले रेल यात्रियों को आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि कटिहार के मखाना की गुणवत्ता देश भर में मशहूर है।

इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने और ब्रांडिंग को मजबूत करने के लिए यह काउंटर शुरू किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस काउंटर के संचालन और प्रबंधन की पूरी कमान स्थानीय किसान समूह को सौंपी गई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और सीधा लाभ उत्पादक किसानों को मिलेगा।

यात्रियों को मिलेगा पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खुलने वाले इस काउंटर पर किसानों द्वारा प्रसंस्कृत मखाने के अलग-अलग स्वाद और वैरायटी के पैकेट उपलब्ध रहेंगे। इससे लंबे सफर पर निकलने वाले रेल यात्रियों को सेहतमंद और स्वादिष्ट स्नैक्स का विकल्प मिलेगा। साथ ही, कटिहार के रास्ते यात्रा करने वाले अन्य राज्यों के यात्री भी बिहार के इस खास पारंपरिक उत्पाद के स्वाद से रूबरू हो सकेंगे।