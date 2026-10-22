31 साल की जुदाई खत्म, कटिहार में वायरल वीडियो से मां से मिला बिछड़ा बेटा, परिवार में छलके खुशी के आंसू

संवाद सूत्र, मनिहारी (कटिहार)। कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत काटाकोश गांव में 31 साल बाद मां और बेटे का एक बेहद भावुक और अनूठा मिलन देखने को मिला है।

दस वर्ष की उम्र में रहस्यमय तरीके से लापता हुए पिंटू कुमार यादव आखिरकार तीन दशक लंबे अंतराल के बाद अपने माता-पिता—मीना देवी और मोतीलाल यादव—से सकुशल मिल गए हैं। वर्षों की लंबी जुदाई और अनिश्चितता के बाद बेटे को जीवित और सामने देखकर पूरे परिवार में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा है।

जानकारी के अनुसार, मोतीलाल यादव का दूसरा पुत्र पिंटू करीब 31 साल पहले अचानक घर से लापता हो गया था। उस समय परिजनों ने उसकी तलाश में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि, वक्त के साथ पिंटू ने भी घर लौटने के लिए पहले दो बार प्रयास किए थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी।

वायरल वीडियो बना मसीहा, दोस्त ने दिखाया रास्ता इस बार उनके जीवन में चमत्कार तब हुआ जब उनके एक दोस्त ने मनिहारी में गेहूं की फसल से जुड़ा एक वायरल वीडियो उन्हें दिखाया। उस वीडियो को देखकर पिंटू के मन में अपने गांव लौटने की उम्मीद फिर से जाग उठी और उसने तीसरी बार काटाकोश आने का पक्का निर्णय लिया।

गांव पहुंचकर उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद ली और आखिरकार अपने पिता व परिवार तक पहुँचने में कामयाब रहे। शुरुआत में उम्र के लंबे फासले के कारण मां तुरंत उन्हें पहचान नहीं पाईं, लेकिन शरीर पर मौजूद पुराने जख्मों के निशानों और अन्य पुख्ता पहचान के आधार पर परिजनों ने उन्हें गले लगा लिया और अपना बिछड़ा बेटा स्वीकार कर लिया।