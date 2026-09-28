पलामू में माली रेलवे क्रॉसिंग के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, तीन घायल; एक की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, मोहम्मदगंज (पलामू)। मोहम्मदगंज-जपला मुख्य पथ पर माली रेलवे क्रॉसिंग के समीप रविवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में तीन लोग घायल हो गए। घायलों में भजनिया गांव निवासी अजित कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह (40), सड़ेया गांव निवासी अभिषेक विश्वकर्मा (30) और चंदन कुमार यादव (21) शामिल हैं।जानकारी के अनुसार, अजित कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह जपला से बाइक से अपने घर भजनिया लौट रहे थे।

इसी दौरान मोहम्मदगंज की ओर से आ रही बाइक से उनकी आमने-सामने टक्कर हो गई। दूसरी बाइक पर अभिषेक विश्वकर्मा और चंदन कुमार यादव सवार थे। हादसे में तीनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद अजित कुमार सिंह और अभिषेक विश्वकर्मा की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं, चंदन कुमार यादव का उपचार अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया।