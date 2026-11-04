प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक, ग्रामीणों ने पकड़ा; फिर मंदिर में सात फेरे लेकर पूरी हुई इश्क की कहानी

संवाद सूत्र, चैनपुर (पलामू)। प्रेम प्रसंग का एक मामला आखिरकार शादी तक पहुंच गया। चैनपुर प्रखंड अंतर्गत कोशियारा पंचायत के तेनला गांव निवासी युवक ने लातेहार जिले की युवती के साथ मंदिर में सात फेरे लेकर उसे जीवनसाथी बना लिया। दोनों परिवारों की सहमति और युवक-युवती की आपसी रजामंदी से बुधवार को विवाह संपन्न हुआ।

जानकारी के अनुसार, तेनला गांव निवासी पच्चु शर्मा के पुत्र गुड्डू शर्मा और लातेहार जिले के जिंगुर गांव निवासी काजल कुमारी के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी क्रम में मंगलवार को युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। इसी दौरान गांव के कुछ ग्रामीणों ने दोनों को घर में साथ देख लिया और युवक को पकड़ लिया। युवक के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने उसके परिजनों को इसकी सूचना दी।

संयोगवश उसी गांव में युवक की बहन की शादी भी हुई थी। सूचना मिलने पर युवक के जीजा मौके पर पहुंचे और युवती के स्वजनों से बातचीत की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी और बुधवार को लातेहार स्थित एक मंदिर में युवक-युवती का विवाह करा दिया गया।