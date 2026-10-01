कहीं तरसे बदरा तो कहीं बरसे बेहिसाब! झारखंड में मानसून का अजब खेल, जानिए आपके जिले में कितनी हुई बारिश

सच्चिदानंद, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू में इस मानसून सीजन में बारिश सामान्य से 20 प्रतिशत कम हुई है। एक जून से 30 सितंबर 2026 तक मानसून अवधि में जिले में 678.4 मिलीमीटर वास्तविक वर्षापात दर्ज किया गया, जबकि सामान्य वर्षापात 849.6 मिलीमीटर है। इस तरह पलामू में बारिश सामान्य से 20 प्रतिशत कम रही।

पूरे झारखंड की बात करें तो इस अवधि में 1005.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि सामान्य वर्षापात 1022.9 मिलीमीटर है। राज्य में कुल वर्षापात में दो प्रतिशत की कमी रही। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के जिलों में बारिश का वितरण एक समान नहीं रहा। कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि कई जिलों में 20 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी दर्ज की गई। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक 1476 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 47 प्रतिशत अधिक है। इसके विपरीत पाकुड़ में 584.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 1224.5 मिलीमीटर से 52 प्रतिशत कम है।

पलामू के पड़ोसी जिलों में भी बारिश कम पलामू प्रमंडल के गढ़वा में 693.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य 911.5 मिलीमीटर से 24 प्रतिशत कम है। वहीं लातेहार में स्थिति अलग रही। यहां 1155.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 1018.5 मिलीमीटर की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। पलामू में 20 प्रतिशत की कमी के साथ वर्षापात की स्थिति सामान्य से कम रही।

पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा बारिश राज्य में पश्चिमी सिंहभूम में सामान्य से सबसे अधिक 47 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई। सरायकेला-खरसावां में 21 प्रतिशत, पूर्वी सिंहभूम में 12 प्रतिशत, लातेहार में 13 प्रतिशत और रांची में 18 प्रतिशत अधिक वर्षापात हुआ। लोहरदगा में सात प्रतिशत तथा जामताड़ा, खूंटी और रामगढ़ में तीन-तीन प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई।