Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

कहीं तरसे बदरा तो कहीं बरसे बेहिसाब! झारखंड में मानसून का अजब खेल, जानिए आपके जिले में कितनी हुई बारिश

By Sachidanand Kumar Edited By: Mansi Kumari
Published: Thu, 01 Oct 2026 11:35 AM (IST)

पलामू में इस मानसून सीजन में सामान्य से 20 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि पूरे झारखंड में ...और पढ़ें

पलामू में मानसून सीजन में 20 प्रतिशत कम बारिश दर्ज।

पलामू में मानसून सीजन में 20 प्रतिशत कम बारिश दर्ज।

HighLights

  1. पलामू में मानसून सीजन में 20 प्रतिशत कम बारिश दर्ज।

  2. झारखंड में कुल वर्षापात सामान्य से दो प्रतिशत कम रहा।

सच्चिदानंद, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू में इस मानसून सीजन में बारिश सामान्य से 20 प्रतिशत कम हुई है। एक जून से 30 सितंबर 2026 तक मानसून अवधि में जिले में 678.4 मिलीमीटर वास्तविक वर्षापात दर्ज किया गया, जबकि सामान्य वर्षापात 849.6 मिलीमीटर है। इस तरह पलामू में बारिश सामान्य से 20 प्रतिशत कम रही।

पूरे झारखंड की बात करें तो इस अवधि में 1005.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि सामान्य वर्षापात 1022.9 मिलीमीटर है। राज्य में कुल वर्षापात में दो प्रतिशत की कमी रही।

मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के जिलों में बारिश का वितरण एक समान नहीं रहा। कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि कई जिलों में 20 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी दर्ज की गई। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक 1476 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 47 प्रतिशत अधिक है। इसके विपरीत पाकुड़ में 584.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 1224.5 मिलीमीटर से 52 प्रतिशत कम है।

पलामू के पड़ोसी जिलों में भी बारिश कम

पलामू प्रमंडल के गढ़वा में 693.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य 911.5 मिलीमीटर से 24 प्रतिशत कम है। वहीं लातेहार में स्थिति अलग रही। यहां 1155.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 1018.5 मिलीमीटर की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। पलामू में 20 प्रतिशत की कमी के साथ वर्षापात की स्थिति सामान्य से कम रही।

पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा बारिश

राज्य में पश्चिमी सिंहभूम में सामान्य से सबसे अधिक 47 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई। सरायकेला-खरसावां में 21 प्रतिशत, पूर्वी सिंहभूम में 12 प्रतिशत, लातेहार में 13 प्रतिशत और रांची में 18 प्रतिशत अधिक वर्षापात हुआ। लोहरदगा में सात प्रतिशत तथा जामताड़ा, खूंटी और रामगढ़ में तीन-तीन प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई।

पाकुड़ में सबसे ज्यादा कमी

बारिश की कमी के मामले में पाकुड़ सबसे आगे रहा। यहां सामान्य से 52 प्रतिशत कम वर्षापात हुआ। चतरा में 36, देवघर में 29, गुमला में 26, गढ़वा में 24 और कोडरमा में 22 प्रतिशत कमी रही। हजारीबाग और पलामू में सामान्य से 20 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई। गिरिडीह में 16, गोड्डा में 11, दुमका में छह और बोकारो में पांच प्रतिशत कमी रही। साहिबगंज में भी सामान्य से 19 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई।

24 जिलों में बारिश का लेखा-जोखा

जिला वास्तविक वर्षापात (मिमी) सामान्य वर्षापात (मिमी) विचलन
बोकारो 865.2 912.1 -5%
चतरा 606.7 949.0 -36%
देवघर 709.0 999.2 -29%
धनबाद 1105.7 1082.7 2%
दुमका 1007.5 1067.7 -6%
पूर्वी सिंहभूम 1233.0 1096.2 12%
गढ़वा 693.8 911.5 -24%
गिरिडीह 814.0 971.3 -16%
गोड्डा 815.1 920.5 -11%
गुमला 780.3 1056.2 -26%
हजारीबाग 846.1 1052.5 -20%
जामताड़ा 1101.0 1073.1 3%
खूंटी 1139.6 1110.2 3%
कोडरमा 695.5 891.3 -22%
लातेहार 1155.5 1018.5 13%
लोहरदगा 1055.7 984.4 7%
पाकुड़ 584.6 1224.5 -52%
पलामू 678.4 849.6 -20%
रामगढ़ 1040.4 1024.0 2%
रांची 1215.7 1027.7 18%
साहिबगंज 976.1 1207.5 -19%
सरायकेला-खरसावां 1220.3 1008.0 21%
सिमडेगा 1311.1 1294.7 1%
पश्चिमी सिंहभूम 1476.0 1001.1 47%
झारखंड 1005.7 1022.9 -2%

यह भी पढ़ें- Jharkhand Weather: झारखंड में मौसम ने बदला अपना अंदाज! तेज बरसात थमी तो अब 9 जिलों में छिटपुट बारिश के आसार

यह भी पढ़ें- Weather Update : उत्तर बिहार में मौसम रहेगा साफ, शिवहर मधुबनी सीतामढ़ी और दरभंगा के लिए खास पूर्वानुमान