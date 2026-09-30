झारखंड बंद का पलामू में दिखा व्यापक असर, तीर-धनुष के साथ सड़क पर उतरे आंदोलनकारी

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। झारखंड आंदोलनकारियों, किसानों व मजदूरों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर बुधवार को बुलाए गए झारखंड बंद का पलामू में व्यापक असर देखने को मिला। बंद को सफल बनाने के लिए झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलनकारी तीर-धनुष लेकर सड़क पर उतर आए।

मेदिनीनगर के रेड़मा चौक को जाम कर आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आंदोलनकारी सुबह से ही रेड़मा चौक पर जुटने लगे थे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। कई आंदोलनकारी सड़क पर लेट गए और आवागमन बाधित कर दिया। जाम के कारण स्कूली बच्चों समेत राहगीरों को भी परेशानी हुई। काफी दूर तक वाहनों की कतार लग गई।

पेंशन लागू करने और जमीन की रसीद देने की मांग आंदोलनकारियों ने झारखंड आंदोलनकारियों के लिए पेंशन लागू करने, जल-जंगल-जमीन पर आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। आंदोलनकारियों का कहना था कि वे लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

आंदोलनकारियों ने गरीब आदिवासियों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए जमीन की रसीद जारी करने की व्यवस्था करने की भी मांग की। उनका कहना था कि कई आंदोलनकारियों के पास अपनी जमीन तक नहीं है और उन्हें विभिन्न स्तरों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पुलिस ने पहुंचकर आंदोलनकारियों से की बातचीत सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने आंदोलनकारियों से बातचीत कर जाम हटाने का प्रयास किया। हालांकि, आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। बाद में करीब 10:30 बजे रेड़मा चौक से जाम हटा, जिसके बाद सड़क पर आवागमन सामान्य हुआ।