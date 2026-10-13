पलामू के इस देवी मंदिर में वर्ष 1887 से लग रहा मेला, जिन्न बाबा की मजार पर भी होती है चादरपोशी

संवाद सूत्र, हैदरनगर (पलामू)। हैदरनगर स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ देवी मंदिर में शारदीय नवरात्र पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वर्ष 1887 से यहां चैत्र और शारदीय नवरात्र पर मेले की परंपरा चली आ रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन और मन्नत मांगने पहुंच रहे हैं।

मान्यता है कि मंदिर में पूजा-अर्चना करने से भूत-प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है और संतान की प्राप्ति होती है। मंदिर परिसर में विभिन्न देवी-देवताओं के मंदिरों के साथ जिन्न बाबा की मजार भी है। यहां पुजारी पूजा-पाठ कराते हैं, वहीं मुस्लिम मौलवियों की मौजूदगी में फातेहा और चादरपोशी की परंपरा भी निभाई जाती है। धार्मिक आस्था के साथ आपसी सद्भाव की यह परंपरा मंदिर को विशिष्ट पहचान देती है।

छोटे मंदिर से विकसित हुआ सिद्धपीठ 76 वर्षीय समाजसेवी पंडित कुंडल तिवारी बताते हैं कि पहले यहां कच्चे और छोटे कमरे में छोटी मां की मूर्ति स्थापित थी। समय के साथ मंदिर का विस्तार हुआ। कभी यहां रामलीला मंडली की प्रस्तुतियां भी होती थीं। सुप्रसिद्ध व्यास नागा बाबा के कार्यकाल में मंदिर का काफी विकास हुआ।