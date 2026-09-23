पलामू में करम डाल विसर्जन के दौरान हादसा, जिनजोई नदी में डूबी 3 बालिकाएं; एक की मौत

संवाद सूत्र, पाटन (पलामू)। पाटन थाना क्षेत्र के नन्ही झरिया गांव के समीप जिनजोई नदी में बुधवार शाम करम डाल विसर्जन के दौरान तीन बालिकाएं गहरे पानी में चली गईं। हादसे में 15 वर्षीय रिंकी कुमारी की डूबने से मौत हो गई, जबकि दो अन्य बालिकाओं को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

जानकारी के अनुसार, सारा-बरवाडीह निवासी दीपू पासवान की 15 वर्षीय पुत्री रिंकी कुमारी दो अन्य बालिकाओं के साथ बुधवार की सुबह करीब छह बजे करमा पूजा की झुरी बहाने जिनजोई नदी में गई थी। बताया जाता है कि नदी में ट्रैक्टर से बालू उठाए जाने के कारण वहां गहरा गड्ढा बन गया था। करम डाल बहाने के दौरान तीनों बालिकाएं अचानक गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं।