पलामू में करमा पूजा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, कोयल नदी में डूबने से चार युवकों की मौत

संवाद सूत्र, चैनपुर (पलामू)। करमा पूजा की सामग्री विसर्जित करने के दौरान बुधवार सुबह कोयल नदी में पांच युवक डूब गए। हादसे में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की तलाश जारी है। घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के बोकेया पतरिया गांव के समीप की है। मृतक सभी पतरिया गांव के रहने वाले बताए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, पांचों युवक बुधवार सुबह करमा पूजा की सामग्री विसर्जित करने कोयल नदी में गए थे। विसर्जन के दौरान वे नदी की तेज धारा की चपेट में आकर डूब गए। युवकों को डूबता देख स्थानीय ग्रामीणों ने शोर मचाया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे और नदी में तलाश शुरू की।